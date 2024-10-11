Kadına Şiddete Hayır Eylemi

Sarıgöl 29 Ekim Kadınları Derneği öncülüğünde Sarıgöl Belediyesi önünde düzenlenen basın açıklamasına, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, CHP İlçe Başkanı Nuri Sarı, Sarıgöl CHP Kadın Kolları İlçe Başkanı Ebru Yıldırım, dernek üyesi kadınlar ve vatandaşlar katıldı. Basın açıklamasını dernek üyesi Nuray Şencan okudu. Açıklamada, artan şiddet olaylarına karşı toplumsal farkındalık oluşturma çağrısında bulunulurken, adalet ve eşitlik talebi vurgulandı. Kadınların güven içinde yaşama hakkının savunulduğu açıklamada, “Kadın cinayetleri ve şiddete karşı bir an önce çözüm için acil eylem gerekmektedir” denildi.

Toplanan kalabalık, cinayete kurban giden kadınlar için saygı duruşunda bulunduktan sonra dağıldı.

Kaynak: İHA