Kadın Girişimci Bitlis'te Çikolata Atölyesini Kurdu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ikamet eden Şeyma Demirel Aksoy, aldığı eğitimle kendi çikolata atölyesini kurdu.



Ankara´da aldığı eğitim sonrasında kendi markasını oluşturan Şeyma Demirel Aksoy, Bitlis’in Tatvan ilçesinde kurduğu atölyede, doğal meyvelerle hazırladığı 15 çeşit el yapımı çikolatayı halkın damak tadına sunuyor.

"OLDUKÇA TALEP GÖRÜYORUM"

Ürettiği çikolata ürünlerini toptan ve perakende olarak satışa sunarak ailesinin geçimini yapan 3 çocuk annesi Aksoy, işini geliştirerek fabrika açmayı hedeflediğini söyledi.18 yıllık bir esnaflık geçmişinin olduğunu belirten Aksoy, “O süreçlerin kötü gitmesinden sonra çikolata yapmaya karar verdim. Ankara’da bunun eğitimini görerek belgesini aldım. Daha sonra kendi markamı oluşturdum. Anka çikolatayı bir marka haline getirmek benim hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Dışarıda oldukça talep görüyorum. İnsanlarımız çok güzel rağbet gösteriyor. Bu yolda ilerlemek ve ileriki dönemlerde fabrika açmak istiyorum. Aynı zamanda kadınlarımıza da örnek olmak istiyorum” dedi.

Kaynak: İHA