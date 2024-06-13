Kadıköy'de otomobil kaldırımı aşıp binanın doğal gaz kutusuna çarptı! 2 yaralı

Olay, saat 01.30 sularında Kadıköy Caddebostan Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede hızla seyreden 34 HYF 569 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak binanın doğal gaz kutusuna çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye, İGDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken bina sakinleri duruma isyan etti.

Olayla ilgili konuşan apartman yöneticisi Halit Sertkaya, "4 senedir Yakamoz Apartmanı yöneticisiyim, burada sürekli olarak bu tür kazalara maruz kalıyoruz, bunlarla ilgili olarak tabiatıyla hem büyükşehir belediyesi nezdinde hem de Kadıköy Belediyesi nezdinde, İstanbul Valiliği nezdinde şikayetlerimizi süresi içinde muntazam yaptık. Bakınız bu karar defteri, en son geçen sene yine benzer şekilde bir kazaya maruz kaldık. Tesadüf ölü ve yaralı yok fakat hasarı görüyorsunuz, yani burada ölü ve yaralı olmaması bir şans, kaldırımın üzerinde yürüyen olsaydı mutlaka hayatını kaybederdi, bu şekilde anlattığım halde fotoğraflarla maalesef hem büyükşehir belediyesi hem de ilçe belediyesi hem vilayet makamı maalesef görev ihmal ve kusuru yapmaktadır. Ciddi şekilde görev ihmal ve kusurudur" dedi.

Sertkaya, "Buraya bariyer konulması hususundaki taleplerime resmi olarak verdikleri cevapta, biz yol işareti levhaları koymak suretiyle bu meseleyi halledeceğiz, şeklinde vaatleri vardır ve yazılı olarak cevapları vardır. Fakat bunlar kifayet etmiyor. Bağdat Caddesi'nde bariyerler kurulmak suretiyle kazalar azaltıldı ama Cemil Topuzlu Caddesi'nde maalesef bu mümkün olmadı, yapmıyorlar. Yapmadıkları için o bariyerler konulmadığı için de ciddi bir mazeret ileri süremiyorlar. Kazalar sürekli oluyor. Mutlaka ölümlü ve yaralanmalı bir kazayı bekliyorlar. Burada yaralanmalı kaza oluyor fakat gece yarısı olduğu için şoförleri araç kullananlar yararlanıyorlar. Yazık günah bunun sorumluları vatandaş olamaz, kazaya maruz kazazede olarak bizler de olamayız, bunun sorumluların kim olduğunu siz sayın medya mensuplarına soruyorum, halk bu konuda çok mağdur sürekli şikayet ediliyor, burada yarış yapılıyor şeklinde fakat trafik kontrolü yapan ekipler artık bu işten bir zar oldular maalesef, bu işe mani olamıyorlar. Bunun çaresi nedir, tabiatıyla vatandaş bunun çaresini eylem yapmak suretiyle artık halletme yoluna gidecek başka çare bulamıyoruz. Yolu kapatacağız trafiğe. Bu da yasaya saygılı insanların yapacağı şey olmadığı için kendi aramızda istişare ediyoruz yani vatandaş bu durumda bırakılır mı?" şeklinde konuştu.

Mevcut konuyla ilgili şikayetini dile getiren Hüseyin Kara, "Çok önemli bir husus daha var bu arada efendim, burada sadece bir yayanın buradan yürüyüp de arabanın altında kalıp ezilip ölmesi değil, gördüğünüz üzere şu anda doğal gaz boruları tamamen mahvolmuş vaziyette. Apartmanımızda 10 tane çocuk var, 10 tane çocuk hepsi 7 yaşından daha küçük, ya doğal gaz patlaması olsa, gerek bu apartman gerek yan apartman gerek karşı taraf kaç kişinin hayatını kaybedeceğini sizler düşünün, bu üçüncü kez başımıza geliyor. Halit Bey'in de belirttiği gibi defalarca kez uyarılarda bulunduğu halde hiçbir önlem de alındığını maalesef şu ana kadar görmedik." dedi.

Kaynak: İHA