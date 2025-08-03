Kaçarken Attıkları Poşetten Uyuşturucu Çıktı

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Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde şüphe üzerine bir motosikleti durdurmak istedi. Ancak üzerinde iki kişi bulunan motosiklet, polis uyarısını dikkate almayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler, yanlarındaki bir poşeti yol kenarına fırlattı. Kısa süre sonra yakalanan şahısların attığı poşette yapılan incelemede 139 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların işlemleri sürerken, motosiklet sürücüsüne; ehliyetsiz ve kasksız araç kullanmak, ters yönde seyretmek, dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak gibi çeşitli ihlallerden toplam 67 bin 10 TL idari para cezası kesildi. Söz konusu motosiklet ise trafikten men edildi.

Kaynak: DHA