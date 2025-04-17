Kaçak Kazıcılara Jandarmadan Suç Üstü

Erzurum jandarma ekipleri, İspir ilçesinde 4 şüpheliye kaçak kazı yaptıkları bölgede suçüstü yakaladı. Şüpheliler savcılığa sevk edildi.

Son Güncelleme:
Kaçak Kazıcılara Jandarmadan Suç Üstü

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve İspir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 17 Nisan 2025 günü İspir ilçesi Numanpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyon kapsamında izinsiz kazı yaptığı belirlenen şüpheliler yakalandı.

Olayda kullanılan 1 adet dedektör, 7 adet kürek, 2 adet kazma, 2 adet levye ile 2 adet matkap ucuna da ekipler tarafından el konuldu.

Olay şüphelisi 4 şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem yapılırken, şüpheliler Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Erzurum Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Erzurum Jandarma Kazı
Son Güncelleme:
2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde 2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde
Kars’ta Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu! 1 Tutuklama Kars’ta Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu! 1 Tutuklama
Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi
Hatay Arsuz'da Sazlık Yangını Hatay Arsuz'da Sazlık Yangını
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak? Özgür Erdursun Tek Tek Açıklandı Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak?
Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı
SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor
Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı, Yarış Kızıştı Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı
Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın