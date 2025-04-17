Kaçak Kazıcılara Jandarmadan Suç Üstü

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve İspir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 17 Nisan 2025 günü İspir ilçesi Numanpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyon kapsamında izinsiz kazı yaptığı belirlenen şüpheliler yakalandı.

Olayda kullanılan 1 adet dedektör, 7 adet kürek, 2 adet kazma, 2 adet levye ile 2 adet matkap ucuna da ekipler tarafından el konuldu.

Olay şüphelisi 4 şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem yapılırken, şüpheliler Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Erzurum Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İHA