Kaçak İnci Kefali Avına Büyük Ceza

Van Gölü'nde kaçak inci kefali avlayanlar havadan ve karadan yapılan denetimlerle yakayı ele verdi. 15 kişiye 216 bin 905 lira ceza verildi.

Kaçak İnci Kefali Avına Büyük Ceza

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Havadan ve karadan denetimler yapan, akarsuların göle döküldüğü alanları kontrol altında tutan güvenlik güçleri, kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-10 Mayıs'ta yapılan 24 operasyonda, 3 ton 820 kilogram inci kefali, 3 şişme bot,​ 2 bin 245 metre ağ ele geçirildi, kaçak inci kefali avladığı tespit edilen 15 kişiye 216 bin 905 lira ceza verildi.

Kaynak: AA

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