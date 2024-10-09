Kaçak Defineciler Muhtardan Kaçamadı

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişiden 3'ü, muhtarın dikkati sayesinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaçak Defineciler Muhtardan Kaçamadı

Binlerce yıl medeniyetlere başkentlik yapmış önemli ilçelerden biri olan İznik, tarihi eser kaçakçıları tarafından köstebek yuvasına çevrildi.

İznik ilçesi Yukarı Göllüce Mahallesindeki 3 kişinin ellerinde bir şeylerle İkiz Kayalara çıktığını fark eden Göllüce Köyü muhtarı Hüseyin Kutlu, durumu İznik Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar 5 kişinin peşine takılan Muhtar Kutlu, elindeki telefonla da o anları saniye saniye kaydetti.

Kaçak Defineciler Muhtardan Kaçamadı - Resim : 1

Muhtar Kutlu'yu karşısında gören zanlı koşarak kaçarken, mağara içerisinde bulunanlar ise kazı yapmadıklarını iddia etseler de hızlı hızlı olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Zanlılardan birinin daha kaçtığı olayda, 3 kişi olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaçak Defineciler Muhtardan Kaçamadı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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