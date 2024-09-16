Kabus Şehir Şehir Yayılıyor! İlk Kez Gören Köylüler Neye Uğradığını Şaşırdı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde oluşan yaklaşık 4 metre genişliğindeki obruk nedeniyle endişelenen vatandaşlar, özellikle hayvanların obruğun içerisine düşmemesi için önlem alınmasını istedi.

Emirdağ ilçesine bağlı Yeniköy köyü merasındaki tarım arazilerinin ortasında obruk oluştu. Derinliği yaklaşık 2, genişliği ise 4 metre olan obruk vatandaşları endişelendirdi. Daha önce bölgede obruk görmediklerini ifade eden köylüler obruğun kurak geçen yaz mevsiminden sonra oluştuğuna dikkat çekti.

Bölge sakinlerinden Orhan Ekşi, ortaya çıkan obrukla ilgili önlem alınmasını istedi. Ekşi, “Burası gerçekten çok tehlikeli, çevresi kapatılmalı çünkü vatandaşların ineği ya da koyunu içerisine düşebilir. Bu yüzden yetkililer duruma el atmalı” diye konuştu.

Öte yandan, bölgede daha önce böyle bir olay yaşanmadığı ve ortaya çıkan obruğun ilk olduğu öğrenilirken bu nedenle vatandaşların endişeli olduğu belirtildi.

Tuz Gölü havzası ile Konya ovası arasında Obruk platosu eşik durumundadır. Daha yüksek olan Konya yeraltı suyu platonun altından Tuz gölü havzasına doğru yeraltı akışı gösterir. Bu akışın oluşturduğu erime güncel obrukların oluşumunun başlıca sebebidir.

OBRUK NEDİR?

Obruk, yer altında kireçtaşı gibi eriyebilen kayaçların zamanla boşluklar meydana getirmesi ve bu boşlukların tavanlarının çökmesiyle oluşan karstik yer şeklidir. Yer altı suyunun, karbondioksit ile birleşimi sonucu karbonik asit oluşuyor ve bu karbonik asit kireç taşının yoğun olduğu toprakları zamanla çözerek yer altında mağaralar oluşmasına neden oluyor. Belli bir süre sonra mağaranın üstünde bulunan toprak çöküyor ve bu çökme sonucu oluşan derin çukurlara obruk adı veriliyor.

OBRUK EN ÇOK KONYA'DA GÖRÜLÜYOR

Türkiye'de obrukların en yoğun görüldüğü şehir, Konya. Tuz Gölü havzası ile Konya ovası arasında Obruk platosu eşik durumundadır. Daha yüksek olan Konya yeraltı suyu platonun altından Tuz gölü havzasına doğru yeraltı akışı gösterir. Bu akışın oluşturduğu erime ise güncel obrukların oluşumunun başlıca sebebi olarak gösteriliyor. Konya'da 300 civarı obruk olduğu biliniyor.

Kaynak: İHA