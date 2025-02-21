Jandarmadan Silah Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından silah operasyonu düzenlendi. Bu kapsamda 4 şahıs yakalandı.

Jandarmadan Silah Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda S.Y., Y.D., M.C. ve K.Y. isimli şahısların evlerine operasyon düzenlendi.

Bomba arama köpeği "Mani" eşliğinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 508 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 6 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Gülek Ne demek? Gülek Ne Anlama Geliyor? Gülek Ne demek? Gülek Ne Anlama Geliyor?
Uşak’ta Marketlerde Haksız Fiyat Artışına Ceza Yağdı Uşak’ta Marketlerde Haksız Fiyat Artışına Ceza Yağdı
Kocaeli'de Kar Mesaisi... 2 Bin 321 Personel ve 623 İş Makinesi Yollarda Kocaeli'de Kar Mesaisi... 2 Bin 321 Personel ve 623 İş Makinesi Yollarda
Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor: Buzdolabında Saklanmaması Gereken 10 Besin Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia: 'Yerel Seçimi İptal Ettirebileceklerini Düşünüyorlar' Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia
Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimle Baş Başa Toplantı Yaptı, Partinin Yeni Yönetimi Belli Oldu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Partinin Yeni Yönetimini Belirledi'
Motorine Dev Zam! Gece Yarısı Tabelalar Değişecek Motorine Dev Zam
Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Belli Oldu: Bütün Tutarlar Güncellendi En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Belli Oldu: Bütün Tutarlar Güncellendi