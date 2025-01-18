Jandarmadan Kaçak Silah İmalathanesine Baskın

Samsun'da jandarma ekipleri, yasa dışı silah üretimi yapılan bir atölyeyi ortaya çıkardı. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönlendirmesiyle, 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, H.Y. (72) adlı şahsın kaçak silah satışı ve tamiratı yaptığı tespit edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak düzenlediği baskında, H.Y.'nin işyerinde, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 246 tabanca fişeği, 110 tabanca yedeği, 21 tabanca şarjörü, 7 bileme eğesi ve 1 mavzer tahta gövdesi ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA