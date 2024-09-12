Jandarmadan Fındık Hırsızlarına Suçüstü! Kıskıvrak Yakalandılar

Kocaeli'nin Kanıdra ilçesinde fındık çalmak için tarlalara giren 22 kişi, jandarma tarafından kıskıvrak suçüstü yakalandı. Hırsızlardan ele geçiriilen 800 kiloluk fındık ise sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadan Fındık Hırsızlarına Suçüstü! Kıskıvrak Yakalandılar

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fındık çalmak için tarlalara giren 22 kişi, jandarmanın önceden davranması ile suçüstü yakalandı. 800 kilo fındık sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, bir grubun fındık hırsızlığı için Erikli, Safalı ve Bağırganlı mahallelerine geleceği istihbaratını alan JASAT ile Kandıra ilçe Jandarma komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti.

Yapılan araştırmalar neticesinde plan yaparak önlem alan jandarma timleri, 22 kişiyi bahçede suçüstü yakaladı. Ele geçirilen 800 kilo ağırlığındaki 54 çuval fındık sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi.Fındık bahçesi sahipleri özverili çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Jandarmadan Fındık Hırsızlarına Suçüstü! Kıskıvrak Yakalandılar - Resim : 1

Kaynak: İHA

Dikkat Edilmezse Zehirliyor! Ispanak Nasıl Temizlenmeli? Şefler Açıkladı Dikkat Edilmezse Zehirliyor! Ispanak Nasıl Temizlenmeli? Şefler Açıkladı
Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yaptı, 50 Metre Uçtu Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yaptı, 50 Metre Uçtu
Asi Nehri Kenarında Mahsur Kalan Bir Kişi, İtfaiye Tarafından Kurtarıldı Asi Nehri Kenarında Mahsur Kalan Bir Kişi, İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Bir Tutamını Yoğurtla Karıştırıp Yiyin : O Sorunlara Kökten Elveda Deyin Bir Tutamını Yoğurtla Karıştırıp Yiyin : O Sorunlara Kökten Elveda Deyin