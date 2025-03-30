Jandarmadan Derede 'Cinayet Silahı' Araması

Bolu'da dün saat 18.00 sıralarında Çaydurt mevkiindeki Çatakören köyü mezarlığında cinayet meydana geldi. Alınan bilgiye göre; ikindi namazının ardından Zeki Gündoğdu, yakınlarının mezarlarına ziyaret etti. Zeki Gündoğdu mezarlıktan çıkıp aracına binerken, aralarında mal paylaşımı nedeniyle husumet olduğu öne sürülen amcası Yusuf Gündoğdu'nun silahlı saldırısına uğradı.

Zeki Yusufoğlu yaşamını yitirirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeki Gündoğdu’nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Yusuf Gündoğdu ise jandarma komutanlığına giderek teslim oldu.

İfadesinde yeğenini öldürdüğünü itiraf eden Yusuf Gündoğdu, cinayet silahını ise Kocasu Çayı’na attığını söyledi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Gündoğdu'nun cinayet silahının bulunması için çayda arama çalışması başlattı.

Kaynak: DHA