Jandarma Öğrencilere Trafik Kurallarını Anlattı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

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Jandarma Öğrencilere Trafik Kurallarını Anlattı

'Trafik Dedektifleri Projesi' çerçevesinde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Akkışla İlçesi Ortaköy İlkokulu ve Ortaokulu ile Derviş Çakırtekin İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim verildi.

Jandarma Öğrencilere Trafik Kurallarını Anlattı - Resim : 1

Toplamda 148 öğrenci; trafik bilincini oluşturmak amacıyla, 'Karşıdan Karşıya Geçme Kuralları', 'Işık Kuralları', 'Emniyet Kemerinin Önemi', 'Karayolu Üzerinde Yayaların Doğru Hareket Tarzı', 'Yaya ve Okul Geçidi Kullanımının Önemi' ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda uygulamalı trafik güvenliği eğitimi aldı.

Eğitim sonunda öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve Jandarma Boyama Kitabı hediye edildi.

Kaynak: İHA

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