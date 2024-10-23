Jandarma Kılığındaki Dolandırıcıyı Jandarma Yakaladı

Tokat’ta kendisini jandarma olarak tanıtıp yaşlı adamın parasını çalan şahıs, JASAT ekiplerince yakalandı.

Jandarma Kılığındaki Dolandırıcıyı Jandarma Yakaladı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla etkin mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Pazar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, Pazar ilçesinde kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir şahıs, 75 yaşındaki bir vatandaşın evinden 30 bin TL değerinde para çaldı.

Jandarma Kılığındaki Dolandırıcıyı Jandarma Yakaladı - Resim : 1

Olayın ardından hızlı bir şekilde harekete geçen Jandarma ekipleri, titizlikle yürütülen çalışma sonucu şüpheliyi saklandığı pansiyonda kıskıvrak yakaladı. Ele geçirilen paralar, mağdur vatandaşa teslim edilerek olay aydınlatıldı. Adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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