İzmit'te Acı Olay! Tramvayın Çarptığı Adam, Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarptığı bir yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
İzmit'te Acı Olay! Tramvayın Çarptığı Adam, Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Olay, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi mevki Gazi Mustafa Kemal bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan tramvay, yoldan geçen yayaya çarptı.

Yaya tramvay altında kalırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvayın altında kalan yayayı çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması neticesinde yaya tramvay altında çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan ve adının Engin (37) olduğu öğrenilen yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaralı şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın zihinsel engelli olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Fatih Portakal Asgari Ücret İçin Net Rakamı Açıkladı! Kimse Bunu Beklemiyordu Fatih Portakal Asgari Ücret İçin Net Rakamı Açıkladı! Kimse Bunu Beklemiyordu
Ordu'da Korkutan Görüntü! 48 Daireli Bina Apar Topar Boşaltıldı 48 Daireli Bina, Apar Topar Boşaltıldı
Kara Kara Düşündüren Tablo... Özgürlükte Pakistan'la Yarışıyoruz! Özgürlükte Pakistan'la Yarışıyoruz!
Yıldırım Düşmesi Sonucu 3 İlde Orman Yangını Çıktı Yıldırım Düşmesi Sonucu 3 İlde Orman Yangını Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Dolar Sahiplerine Kara Haber: Merkez Bankası'ndan Bankalara Yeni Dolar Talimatı Dolar Sahiplerine Kara Haber: Merkez Bankası'ndan Bankalara Yeni Dolar Talimatı
Çok Eski Bir Küvet Bile Kar Beyazına Dönüşüyor: Banyodaki Sarılıkları Silip Atan Yöntem Çok Eski Bir Küvet Bile Kar Beyazına Dönüşüyor: Banyodaki Sarılıkları Silip Atan Yöntem
Bu Karışımın Bir Damlasını Toprağa Ekleyin: Çiçeklerin Hızla Büyüyüp Canlandığını Göreceksiniz Bu Karışımın Bir Damlasını Toprağa Ekleyin: Çiçeklerin Hızla Büyüyüp Canlandığını Göreceksiniz
Mehmet Şimşek’in İpini Kim Çekmek İstiyor? Şamil Tayyar 'Maskeli Dostlar' Diyerek Açıkladı Şamil Tayyar 'Maskeli Dostlar' Diyerek Açıkladı
MHP'de Parti İçindeki Kriz İstifa Getirdi MHP'de Parti İçindeki Kriz İstifa Getirdi