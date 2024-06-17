İzmir'in 3 ilçesinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor!
İzmir'in Buca, Aliağa ve Çiğli ilçesinde orman yangını çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İzmir'in Buca ilçesi Çevre Yolu batı mevkiinde saat 15:12'de henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktığı ve saat 15:17'de ilk müdahalenin yapıldığı öğrenildi. Yangına 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın konumda çıkan orman yangını da 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çiğli ilçesinde de Egekent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.
Kaynak: AA
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