İzmir'in 3 ilçesinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor!

İzmir'in Buca, Aliağa ve Çiğli ilçesinde orman yangını çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Son Güncelleme:
İzmir'in 3 ilçesinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor!

İzmir'in Buca ilçesi Çevre Yolu batı mevkiinde saat 15:12'de henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktığı ve saat 15:17'de ilk müdahalenin yapıldığı öğrenildi. Yangına 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın konumda çıkan orman yangını da 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çiğli ilçesinde de Egekent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
12 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı: Makineyle birlikte ameliyata alındı 12 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı
Antalya'da tramvay durağında dehşet: Eski sevgililerin kavgasını ayırmak isterken canından oldu Eski sevgililerin kavgasını ayırmak isterken canından oldu
Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi
Lezzetli bir sarma pişirmek için mutlaka tencerenin dibine 1 bardak eklenmeliymiş Lezzetli bir sarma pişirmek için mutlaka tencerenin dibine 1 bardak eklenmeliymiş
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji'den 6 il için uyarı!
Fatih Terim imzayı attı: İşte yeni takımı Fatih Terim imzayı attı
Benzin ve motorine dev zam geliyor Benzin ve motorine dev zam geliyor
Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti! Fabrika icradan satışa çıktı Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti!
CHP lideri Özgür Özel'in mezarlıktaki diyaloğu sosyal medyada gündem oldu CHP lideri Özgür Özel'in dikkat çeken diyaloğu