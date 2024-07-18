İzmir'deki Elektrik Akımı Faciasında Yeni Gözaltı Kararı

İzmir'in Konak İlçesi Alsancak semtinde sağanak yağmur sırasında Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Son Güncelleme:
İzmir'deki Elektrik Akımı Faciasında Yeni Gözaltı Kararı

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da sağanak yağmur sırasında Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma yeni bir gelişme yaşandı. Facianın ardından gözaltına alınan 27 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bilirkişi ön raporu çerçevesinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 27 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ayrıca belge ve beyan delilleri değerlendirilerek 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
81 İlde Elektrik Aboneliğinde Yeni Dönem. Herkes İçin Zorunlu Olacak 81 İlde Elektrik Aboneliğinde Yeni Dönem. Herkes İçin Zorunlu Olacak
Meteoroloji'den 3 İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı: Cumartesi Gününe Kadar Devam Edecek 3 İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı
81 İldeki Emeklileri Üzecek Yeni Kesinti! Maaşlarda Değişiklik Olacak 81 İldeki Emeklileri Üzecek Yeni Kesinti! Maaşlarda Değişiklik Olacak
Yalova Adliyesi Önünde Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 9 Gözaltı Adliye Önünde Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 9 Gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
Kanal D'nin En Çok İzlenen Dizisiydi! İnci Taneleri'nin Yeni Adresi Belli Oldu... Kanal D'nin En Çok İzlenen Dizisiydi! İnci Taneleri'nin Yeni Adresi Belli Oldu...
Fatih Portakal'ın Yeni Sezondaki Adresi... Yaptığı Sözleşme Merak Ediliyordu Fatih Portakal'ın Yeni Sezondaki Adresi... Yaptığı Sözleşme Merak Ediliyordu
Altın Güne Rekorla Başladı Altın Güne Rekorla Başladı
Erdoğan'a Yakın İsim Seyhan Avşar'a Konuştu: 'AYM İçin Başörtülü Aday Arandı', 'Yerlikaya İstese de Adım Atamaz' 'Başörtülü Aday Arandı', 'Yerlikaya İstese de Adım Atamaz'
İnşaat İşçisinin Yaptığı Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu İnşaat İşçisinin Yaptığı Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu