İzmir'deki Elektrik Akımı Faciasında Yeni Gözaltı Kararı

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da sağanak yağmur sırasında Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma yeni bir gelişme yaşandı. Facianın ardından gözaltına alınan 27 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bilirkişi ön raporu çerçevesinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 27 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ayrıca belge ve beyan delilleri değerlendirilerek 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.