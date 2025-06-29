İzmir'de Zeytinlik Alandaki Yangın Kontrol Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Camiatik Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle İzmir-Çeşme Otoyolu çevresindeki otluk alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle otoyoldaki Urla gişeleri ulaşıma kapatıldı. Otoyoldaki ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA