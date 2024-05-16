İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Aynı zamanda Seferihisar açıklarında da 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 2 can salında 14'ü çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Öte yandan 22 düzensiz göçmen, Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan hareketli bir lastik botta yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 14'ü çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında ise durdurulan hareketli lastik botta 4'ü çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA

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