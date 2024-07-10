Menderes'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı
İzmir'in Menderes ilçesinde Görece Mahallesi ile Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi arasında yerleşim yerlerine yakın bir ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
İzmir'in Menderes ilçesi Görece Mahallesi ile Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi arasında yerleşim alanlarına yakın konumdaki ormanlık alanda bugün saat 13.35'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile itfaiye ekipleri müdahale başlattı.
Kaynak: AA
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