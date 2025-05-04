İzmir’de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu! Bir Şahıs Tutuklandı

İzmir’de gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak silah ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir’de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu! Bir Şahıs Tutuklandı

İzmir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Bornova ilçesinde bulunan 2 ikamet ve 2 iş yeri uzun süreli teknik ve fiziki takibe alındı.

Silah ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan V.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli V.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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