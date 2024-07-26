İzmir'de Yangın! Bağ Evi Kül Oldu: '10 Senelik Emeğim 10 Saniyede Yok Oldu'

İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen orman yangınında, bir bağ evi kül oldu. Ev sahibi Mehmet Karaçam, "10 senelik emeğim, 10 saniyede yok oldu" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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İzmir'de Yangın! Bağ Evi Kül Oldu: '10 Senelik Emeğim 10 Saniyede Yok Oldu'

İzmir'in Dikili ilçesinde yerleşim yerlerine yaklaşan orman yangınında zeytin ağaçlarının da bulunduğu bahçedeki bağ evi yandı. Bahçenin sahibi Mehmet Karaçam, “10 yıllık emeğim 10 saniyede yok oldu” dedi.

Yangın, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde saat 14.21'de ormanlık alanda başlamıştı. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangın, yerleşim yerlerine yaklaşmıştı. Yangında bölgede bulunan bir bağ evi kül olurken, bahçedeki zeytin ağaçları da yandı.

Bahçenin sahibi Mehmet Karaçam, “Ben buraya geldim. İlk itfaiye geldi, daha sonra jandarma ekipleri bana ‘Aracını buradan kaldır' dedi. Ben de ‘Evim burası' dedim ve Denizköy'e eşimi almaya gittim. Oradan gelene kadar yangın buraya kadar gelmiş. 10 yıllık emeğim 10 saniyede yok oldu. Babamdan kalma zeytinlik de yok oldu” dedi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, söndürme çalışmalarının olumlu yönde gittiğibelirtildi.

Kaynak: İHA

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