İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-27 Mart tarihleri arasında Örnekköy ve Cumhuriyet mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında ev, otomobil ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 9 bin 811 sentetik hap, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda H.V. (29), S.D. (24), A.A. (24), E.B. (29) ve D.A. (34) gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.B. ve D.A. tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA