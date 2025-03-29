İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir Karşıyaka'da polis ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon sonucu 2 kişi tutuklandı.

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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-27 Mart tarihleri arasında Örnekköy ve Cumhuriyet mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında ev, otomobil ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 9 bin 811 sentetik hap, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda H.V. (29), S.D. (24), A.A. (24), E.B. (29) ve D.A. (34) gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.B. ve D.A. tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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