İzmir'de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği İçin Kritik Adım

Konak Belediyesi, “Eşit bir Konak” hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’na imza atmak üzere Konak Belediye Meclisi’nce yetkilendirilen Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, çalışmayı hayata geçirecek imzayı attı. İmza ile Konak Belediyesi, yerel ölçekte yaptığı faaliyetlerde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama taahhüdünde bulunan belediyeler arasına girdi.

Basmane Semt Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen imza törenine, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yanı sıra Konak Belediye Meclis üyeleri, belediye bürokratları, belediye çalışanları, kadın hakları alanında çalışan derneklerin temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

'DAHA HIZLI ADIMLAR ATACAĞIZ'

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin demokratik bir toplumun olmazsa olmazı olduğunu dile getiren Başkan Mutlu, şunları söyledi:

“Sevgili dostlar ve kız kardeşlerim… Bugün heyecanlıyız çünkü önemli bir imzayı hep birlikte atacağız. Konak için yola çıkarken toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilçenin tüm kılcallarında sağlandığı bir belediye hayal etmiştim. Yerel yaşamda kadın erkek eşitliğini sağlamak ve eşit bir Konak için bu imzayı atıyoruz. Öncelikle bugün burada yanımızda olan belediyemizin kadın çalışanlarına, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarında bugüne kadar kadın hakları için mücadele eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren çok daha hızlı adımlar atacağımız bir dönemi başlatıyoruz. Biraz önce içinizde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan bir kadın arkadaşımla görüştüm. Konak’ta daha önce işlenen bir kadın cinayetinin duruşmasından geliyordu. İzmir ve Konak, ne yazık ki kadın cinayetleri konusunda hiç olmaması gereken bir noktada. Bütün bu çalışmalarla Konak’ı hak ettiği uygar, kadın-erkeğin eşit olduğu, toplumsal cinsiyet eşitliğin sağlandığı bir ilçeye dönüştürmek hepimizin ellerinde.

Şu ana kadar kadınlarla ilgili pek çok çalışmayı başlattık, bunlarla ilgili sizlerden aldığımız destekle oldukça iyi bir yol aldık. Muhtarlarımızın dahil olduğu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte yürüttüğümüz bir Nar Projesi var. Kadına şiddetle mücadelede özellikle mahalle muhtarlarının etkin rol almasını sağlamaya çalışıyoruz. Kadınları hakları konusunda bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Kadınlara asla yalnız yürümeyeceklerinin sözünü vermiştik. Bugün hep birlikte Konak’taki kadınların ve eşitlik mücadelelerinin yanında olmak üzere birlikteyiz. Bu mücadelede İzmirli paydaşlarımızla hareket edeceğiz. Eşit bir yaşamdan asla vazgeçmeyeceğiz. Kız kardeşlerimle birlikte özgür ve eşit bir Konak yaratacağız.”

Konak Belediyesi, iki yıl içerisinde Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı tamamlamak üzere çalışmalarına başlayacak. Sözleşmedeki maddelerin uygulanması için yol haritası olacak Yerel Eşitlik Eylem Planı ile kadınlara yönelik eğitim, istihdam, şiddet, katılım, kentsel hizmetler ve sağlık alanlarında politikalar belirlenecek ve hayata geçirilecek. Bu planı oluşturma ve uygulama aşamalarında da tüm ilgili sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalar yürütülecek.

Kaynak: ANKA