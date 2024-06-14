İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı

Türkiye'nin bir çok bölgesi aşırı sıcaklarla kavrulurken, İzmir rekor kırdı.

İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı

Türkiye'nin büyük bölümü mevsim normallerinin üstündeki sıcaklarla adeta kavruluyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün İzmir kent merkezinde hava sıcaklığı 41,4 dereceye ulaşarak 28 Haziran 1982'de ölçülen 41,3 derecelik rekoru geride bıraktı.

AA'nın aktardığına göre İzmir'de meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1938'den bu yana en sıcak haziran günü bugün oldu. Sıcaklık Bornova'da 43, Buca'da ise 42 dereceye kadar çıktı.

Kent ortalaması ise 41.4 oldu.

Aydın'da ise dün 44,6 dereceyle kırılan haziran ayı sıcaklık rekorunun ardından bugün de termometreler 44,3 dereceyi gösterdi. Karacasu ilçesinde ise sıcaklık 45,5 dereceye kadar yükseldi.

En sıcak haziran günlerinden birini yaşayan Manisa'da da kent merkezinde 42 olarak ölçülen sıcaklık, Akhisar'da 43 dereceye ulaştı.

Kaynak: AA

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