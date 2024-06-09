İzmir'de palet atölyesinde yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir palet atölyesinde çıkan yangın, çevredeki otluk alana da sıçrayarak geniş bir alana yayıldı. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

Son Güncelleme:
İzmir'de palet atölyesinde yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Kemalpaşa ilçesi Sekiz Eylül Mahallesi'nde bulunan palet atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yakındaki otluk alan ile zeytin ağaçlarına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter sevk edildi.

Çevredeki zeytin ağaçlarının zarar gördüğü yangında otluk alanda yer alan bir traktör ile kamyonet de kullanılamaz hale geldi.

Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
NOW TV'de beklenmedik değişiklik. Artık ekranda başka bir isim yer alacak NOW TV'de beklenmedik değişiklik. Artık ekranda başka bir isim yer alacak
Erzincan-Sivas karayolunda heyelan: Ulaşıma kapandı Erzincan-Sivas karayolunda heyelan: Ulaşıma kapandı
Kurnazlıkta asla sınır tanımıyorlar. Sinsilikte öncü olan 3 burç belli oldu Kurnazlıkta asla sınır tanımıyorlar. Sinsilikte öncü olan 3 burç belli oldu
Piyasaya sürülecekti! Gaziantep'te bayram temizliği: 5 ton tarihi geçmiş şekerleme ele geçirildi Piyasaya sürülecekti! Gaziantep'te bayram temizliği
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan yıl sonu tahmini: Dolar, 2024'ü kaç TL'de kapatacak? Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan yıl sonu tahmini
Fenerbahçe’de tarihi seçim bitti, oy sayımı başladı: Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Fenerbahçe’de tarihi seçim: Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?
Ali Koç rekor oyla yeniden başkan seçildi Ali Koç rekor oyla yeniden başkan seçildi
Seçim öncesi “Benim için bu bir final" demişti: AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi bekleniyor? AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi isteniyor?
Eski vekil paylaştı: Sümela Manastırı’ndaki restorasyon ‘hayrete düşürdü’ Sümela Manastırı’ndaki restorasyon ‘hayrete düşürdü’