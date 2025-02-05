İzmir'de İki Uyuşturucu operasyonu, 3 Tutuklama

İzmir'in Bornova ve Konak ilçelerinde narkotik polisleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda büyük miktarda esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.

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İzmir'de İki Uyuşturucu operasyonu, 3 Tutuklama

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova’da sokak satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda 10 kilo 835 gram skunk türü esrar ele geçirilirken, A.D. ve G.D. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkeme tarafından tutuklandı.

Konak ilçesinde de uyuşturucu ticaretine yönelik benzer bir çalışma yürütüldü. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, toplam 19 bin 320 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Y. adlı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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