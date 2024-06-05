İzmir’de feci kaza! Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde Yunus Emre Mahallesi’nde dün akşam saat 23.00 sıralarında Yusuf G. (25) motosikletiyle 4229 Sokak'ta seyir halindeyken, Hüseyin Ç. (43) idaresindeki hafif ticari araç ile 4232 Sokak üzerinde çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf G., ambulans ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü, buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, hafif ticari aracın sürücüsü de polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA