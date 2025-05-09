İzmir’de Eski Eşini ve Baldızını Öldüren Zanlı 6 Yıl Sonra Yakalandı
İzmir’in Çiğli ilçesinde 2019’da eski0 eski eşini ve baldızını öldüren ve iki ayrı müebbet hapis cezası bulunan Göksel Sağlam, Karşıyaka’da yakalanarak cezaevine gönderildi.
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 2019 yılında Çiğli’de eski eşi Habibe Çevik (42) ve baldızı Fatma Akdağ’ı (39) tabancayla öldüren Göksel Sağlam (53), polis operasyonuyla yakalandı. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı müebbet hapis ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan zanlıyı dün gözaltına aldı. Sağlam, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Olay, 19 Haziran 2019’da Çiğli ilçesinde meydana gelmiş, Göksel Sağlam, boşandığı eşi Habibe Çevik ve eski baldızı Fatma Akdağ’ı iki çocuğunun gözü önünde öldürmüştü.
Kaynak: İHA
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