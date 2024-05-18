İzmir'de dehşet: Balkondan eşya fırlatarak mahalleliyi tehlikeye attı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir adam, oturduğu apartmanın 6. katındaki balkonundan inşaat malzemesi, cam kavanoz gibi eşyaları aşağıya atarak mahalle sakinlerini dehşete düşürdü.

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İzmir'de dehşet: Balkondan eşya fırlatarak mahalleliyi tehlikeye attı

Olay, Ulu Önder Caddesi'ndeki İlkay Apartmanı'nda yaşandı. 6. katta yalnız yaşayan Tolga E. isimli adam, evdeki eşyaları aşağıya fırlatmaya başladı. Bu durumdan canını zor kurtaran mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Tolga E.'yi gözaltına aldı.

'BİR SENEDİR UĞRAŞIYORUZ'

Tolga E.'nin oturduğu apartmanın altında emlakçılık yapan Dilek Çelimli, "Biz 1 senedir bu kişiyle uğraşıyoruz. Defalarca karakola, adliyeye suç duyurusunda bulunduk. Olay onun oturduğu evin alt katını kiraya vermemizle başladı. Kiraya verince 'ben buraların ağasıyım, aldığınız kaporayı bana getireceksiniz' dedi. Ben de 'hangi sıfatla sana aldığım komisyonu vereceğim' dedim. Biz bu adamı buradan kovaladık. 'Haraç mı istiyorsun' dedik. O da bize 'evet haraç istiyorum' dedi. Bizi ölümle tehdit etmeye başladı. Benim psikolojim bozuldu" diye konuştu.

'CAN VE MAL GÜVENLİĞİM YOK, SOPAYLA OTURUYORUM'

Can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğunu ifade eden Çelimli, "Ben defalarca savcılığa gittim, orada ağladım. 'Lütfen durum çok ciddi’ dedim. Benim can güvenliğim yok. Sopayla oturuyorum. Lütfen bana bir yol göstersinler'' dedi.

Çelimli ayrıca, Tolga E.'nin daha önce babasını darp ettiği gerekçesiyle hapis yattığını iddia etti.

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞ

Gözaltına alınan şahsın sorgusu sürerken, dün ise aynı olaydan dolayı şahsın gözaltına alındığı, adliyeye sevk edildiği ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Şahıs hakkında aynı olaydan tam 6 kez işlem yapıldığı ama sonuçsuz kaldığı da belirtildi.

Kaynak: İHA

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