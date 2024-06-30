İzmir'de binada doğal gaz patlaması! Can kaybı 5'e yükseldi...

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde 15.00 sularında doğal gaz patlaması meydana geldi. Olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, yaptığı açıklamada "3 vatandaşımızı kaybettik. 10'u ağır yaralı 30'un üzerinde kişi yaralandı. Yeni aldığımız haberle vefat sayısı 4'e çıktı" dedi.

VALİ ELBAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dr. Süleyman Elban, "Sanayi tipi bir tüpün patması sonucu maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, çok sayıda yaralı vatandaşımız da var. Ağır yaralı vatandaşımız da var. Tüpün patladığı binada ciddi hasar var." dedi.

"SANAYİ TİPİ TÜPTEN GAZ KAÇAĞI"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ise "Burada bir dükkanda sanayi tipi tüpten bir gaz kaçağından kaynaklı olduğu söyleniyor. İnanılmaz derecede zarar vermiş durumda binalara. Gaz kaçağı diye konuşuluyordu ama tüp olduğu söyleniyor şu an yetkililer tarafından. 3 tane kaybımız vardı, şimdi bir kaybımız daha geldi 4 oldu toplam kaybımız. Bir dükkandan kaynaklandığı söyleniyor. 20 civarında yaralımız var. 2 tane daha ağır yaralı olduğu bilgisi geldi bana." diye konuştu.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yerlikaya paylaşımında, "Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir. Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya'nın bu açıklamasının ardından ise can kaybı 5'e yükseldi.

Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir Lokantada ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir.



Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve… pic.twitter.com/h8hULpbriy — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2024

PATLAMAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tunç açıklamasında, "Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Kaynak: İHA