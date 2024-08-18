İzmir Büyükşehir'den Çiftçilere Yem Desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı’nda çıkan Bayraklı ile Karşıyaka bölgesini etkisi altına alan orman yangınlarından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın anından beri hasar gören köyleri tek tek gezerek yerinde ihtiyaçları gözlemleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık olan çiftçilerin zararlarının telafi edilmesi için Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na talimat verdi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Karşıyaka Sancaklı, Doğançay, Yamanlar ve Tire’de zarar gören yerlerde çalışma yaparak, eksikleri tespit etti.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak yangından kurtarılmasına karşın beslenme alanı olmayan küçükbaş hayvanlar için yem desteği ulaştırıldı. İlk yem dağıtımı, yangından en büyük zararı gören Sancaklı Mahallesi’nde yapıldı. Kooperatiflerden temin edilecek yemler, kent genelinde yangından zarar gören ve yem ihtiyacı olan yerlere ulaştırılmaya devam edecek.

'GEREĞİNİ YAPACAĞIZ'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Çavdar, “Dünden beri bu bölgedeyiz. Yaşam büyük bir oranda durmuş vaziyette. Hayvanların çıkacak bir meraları kalmadı. Biz buranın bütün eksiklerini tespit ettik. Arılar, meyve ve zeytin ağaçlarında hasarlar var. Başkanımız Cemil Tugay’ın talimatıyla zarar gören köylerde envanter çalışmamızı tamamladık. Hayvanların yem ihtiyacını karşılayacağız. Hayvanları telef olan çiftçilerimize hayvan vereceğiz. Dönemi geldiğinde de zeytin ve meyve fidanı taleplerini karşılayacağız. Bu köylerin ayağa kalkması için elimizden ne geliyorsa gereğini yapacağız” dedi.

'HAYVANLAR YENİDEN MERALARA ÇIKANA KADAR...'

Ziya Çavdar, “Bugün 4 tonluk bir yem desteği sağladık. Ödemiş Demircili Kooperatifi ile beraber elimizde olan arpa ve buğdayı yarı yarıya kırma olarak hazırladık. Üretim devam ediyor. Süreç içerisinde ihtiyaç olan tüm yemi, hayvanların meralara yeniden çıkacağı ana kadar karşılayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz, gerekeni yapacağız. Yamanlar ve Doğançay’daki köylerimize de desteklerimizi sağlayacağız. Yine arıcılık faaliyetleriyle ilgili desteklerimizi vereceğiz. Tire’de ve diğer yangın bölgelerinde çiftçilerimize yem dağıtacağız” diye konuştu.

Kaynak: ANKA