İtfaiye Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

Kocaeli’de İtfaiye Haftası kapsamında yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Kentin gözde teşkilatı, bu tatbikattan da tam not aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Teşkilatının 310. kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla yangın söndürme tatbikatı yaptı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen tatbikat ilgi gördü. İtfaiye ekipleri uzman eğitmenlerin gözetiminde araç yangını, katı madde yangını, kimyasal madde yangını ve elektrikli araç batarya yangını gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri en kısa sürede bu yangınlara müdahale çalışmasını başarıyla yerine getirdi.

Kaynak: İHA