İstanbul'da Medikal Malzeme Üretimi Yapan Atölyede Yangın! İnceleme Başlatıldı

İstanbul Beylikdüzü’nde Mermerciler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan medikal malzeme üreten bir tekstil firmasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

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İstanbul'da Medikal Malzeme Üretimi Yapan Atölyede Yangın! İnceleme Başlatıldı

İstanbul Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi’nde bulunan Mermerciler Sanayi Sitesi içerisindeki medikal malzeme üretimi yapan bir tekstil atölyesinde saat 16.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çalışanlar dışarı çıkarken itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da Medikal Malzeme Üretimi Yapan Atölyede Yangın! İnceleme Başlatıldı - Resim : 1

Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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