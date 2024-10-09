İstanbul'da Medikal Malzeme Üretimi Yapan Atölyede Yangın! İnceleme Başlatıldı

İstanbul Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi’nde bulunan Mermerciler Sanayi Sitesi içerisindeki medikal malzeme üretimi yapan bir tekstil atölyesinde saat 16.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çalışanlar dışarı çıkarken itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA