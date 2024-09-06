İstanbul'da İhbara Giden İtfaiye Aracı Devrildi!
Başakşehir'de ihbara giden bir itfaiye aracı, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada bir itfaiye personeli hafif yaralanırken, itfaiye aracı, olay yerine gelen vinçle kaldırıldı.
İstanbul Başakşehir'de ihbara giden itfaiye aracı, şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada itfaiye personeli hafifi yaralanırken itfaiye aracı olay yerine gelen vinçle yoldan kaldırıldı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bağcılar'daki yangına müdahale etmek yola çıkan itfaiye aracı, bulvar üzerindeki kavşakta şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yan yattı. Kazayı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen meslektaşlarının yardımıyla araçtan çıkarılan itfaiye personeli, sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye erleri atlatırken yan yatan itfaiye aracı çekiciyle kaldırıldı.