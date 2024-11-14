İstanbul, Ankara ve İzmir'de Elektrik Kesintisi: Bu İlçelerde Saatlerce Elektrik Olmayacak

14 Kasım 2024 Perşembe günü, Ankara, İzmir ve İstanbul genelinde çeşitli ilçelerde şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. AYEDAŞ, BEDAŞ ve Gediz Elektrik’in duyurduğu kesintiler şöyle:

ANKARA

Başkent Ankara’da 14 Kasım Perşembe günü birçok ilçede şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşanacak. Kesintiler belirli saatler arasında yapılacak olup, vatandaşların bu sürelere dikkat etmeleri öneriliyor.

Akyurt: 09:30 - 17:00, Kerpiç, Ördekgölü, Kirazoğlu ve çevresi

Altındağ: 09:00 - 17:00, Ziya Oralay ve Doğukent mahalleleri

Ayaş: 09:30 - 17:00, Çiçek, Sağlık, Karanfil ve civarı

Çankaya: 09:30 - 17:30, 1784-1787 sokaklar ve Yarenler Sitesi

Etimesgut: 09:00 - 18:00, Şehit Celal İşen ve civarı

Gölbaşı: 10:00 - 14:00, Porsuk ve Köyceğiz mahalleleri

Kızılcahamam: 09:30 - 17:00, Turnalı ve Örencik köyleri

Mamak: 09:00 - 17:00, Yukarı İmrahor ve Doğukent bölgeleri

İSTANBUL

İstanbul’da AYEDAŞ Anadolu Yakası’nda ve BEDAŞ Avrupa Yakası’nda çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri duyurdu. Vatandaşlar, kesinti bilgilerini ilgili kurumların web sitelerinden öğrenebilir.

Avrupa Yakası (BEDAŞ): Gün boyu birçok ilçede arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri olacak.

Anadolu Yakası (AYEDAŞ): Çeşitli mahallelerde planlı kesintiler yaşanacak olup sorgulama ekranı AYEDAŞ’ın resmi web sitesinde mevcut.

İZMİR

Gediz Elektrik İzmir’de bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yapacak. Bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında kesintiler, geniş mahalleleri kapsayacak.

Kemalpaşa: 09:00 - 16:00, Mehmet Akif Ersoy ve Sekiz Eylül mahalleleri

Buca: 10:00 - 16:00, Dumlupınar ve Kozağaç mahalleleri

Aliağa: 09:00 - 17:00, Yenişakran ve Kızıltepe mahalleleri

Çiğli: 09:00 - 14:00, İnönü ve Uğur Mumcu mahalleleri

Konak: 04:00 - 09:00, Alsancak Atatürk Cd. ve çevresi

Seferihisar: 09:00 - 15:00, Hıdırlık ve Tepecik mahalleleri