İstanbul, Ankara ve İzmir'de Elektrik Kesintisi: Bu İlçelerde Saatlerce Elektrik Olmayacak
14 Kasım 2024 Perşembe günü, Ankara, İzmir ve İstanbul'da çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri olacak. Şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle duyurulan kesintilerin saatleri ve etkilenecek mahalleler açıklandı.
14 Kasım 2024 Perşembe günü, Ankara, İzmir ve İstanbul genelinde çeşitli ilçelerde şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. AYEDAŞ, BEDAŞ ve Gediz Elektrik’in duyurduğu kesintiler şöyle:
ANKARA
Başkent Ankara’da 14 Kasım Perşembe günü birçok ilçede şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşanacak. Kesintiler belirli saatler arasında yapılacak olup, vatandaşların bu sürelere dikkat etmeleri öneriliyor.
Akyurt: 09:30 - 17:00, Kerpiç, Ördekgölü, Kirazoğlu ve çevresi
Altındağ: 09:00 - 17:00, Ziya Oralay ve Doğukent mahalleleri
Ayaş: 09:30 - 17:00, Çiçek, Sağlık, Karanfil ve civarı
Çankaya: 09:30 - 17:30, 1784-1787 sokaklar ve Yarenler Sitesi
Etimesgut: 09:00 - 18:00, Şehit Celal İşen ve civarı
Gölbaşı: 10:00 - 14:00, Porsuk ve Köyceğiz mahalleleri
Kızılcahamam: 09:30 - 17:00, Turnalı ve Örencik köyleri
Mamak: 09:00 - 17:00, Yukarı İmrahor ve Doğukent bölgeleri
İSTANBUL
İstanbul’da AYEDAŞ Anadolu Yakası’nda ve BEDAŞ Avrupa Yakası’nda çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri duyurdu. Vatandaşlar, kesinti bilgilerini ilgili kurumların web sitelerinden öğrenebilir.
Avrupa Yakası (BEDAŞ): Gün boyu birçok ilçede arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri olacak.
Anadolu Yakası (AYEDAŞ): Çeşitli mahallelerde planlı kesintiler yaşanacak olup sorgulama ekranı AYEDAŞ’ın resmi web sitesinde mevcut.
İZMİR
Gediz Elektrik İzmir’de bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yapacak. Bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında kesintiler, geniş mahalleleri kapsayacak.
Kemalpaşa: 09:00 - 16:00, Mehmet Akif Ersoy ve Sekiz Eylül mahalleleri
Buca: 10:00 - 16:00, Dumlupınar ve Kozağaç mahalleleri
Aliağa: 09:00 - 17:00, Yenişakran ve Kızıltepe mahalleleri
Çiğli: 09:00 - 14:00, İnönü ve Uğur Mumcu mahalleleri
Konak: 04:00 - 09:00, Alsancak Atatürk Cd. ve çevresi
Seferihisar: 09:00 - 15:00, Hıdırlık ve Tepecik mahalleleri