Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: Evine Düzenek Kurmuş

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde tacirlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Isparta’nın Yalvaç İlçesinde 1 şahsın ikametgâhında uyuşturucu madde üretmek için iklimlendirme düzeneği kurduğu bilgisi alınmasının ardından ekiplerce gerçekleştirilen operasyon sonucunda 1 adet iklimlendirme çadırı, 100 gram esrar maddesi, 2 kök kenevir bitkisi, 5 adet fan ile 3,5 kilogram katı ve sıvı bitki gübresi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA