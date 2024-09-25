Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: Evine Düzenek Kurmuş

Isparta’da jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan uyuşturucu operasyonunda ikametgahında uyuşturucu madde üretmek için iklimlendirme düzeneği kuran şahıs, yakalandı.

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Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: Evine Düzenek Kurmuş

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde tacirlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Isparta’nın Yalvaç İlçesinde 1 şahsın ikametgâhında uyuşturucu madde üretmek için iklimlendirme düzeneği kurduğu bilgisi alınmasının ardından ekiplerce gerçekleştirilen operasyon sonucunda 1 adet iklimlendirme çadırı, 100 gram esrar maddesi, 2 kök kenevir bitkisi, 5 adet fan ile 3,5 kilogram katı ve sıvı bitki gübresi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarından adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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