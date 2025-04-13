Isparta'da Trajik Kaza: Ağaca Çarpan Araçta Öldü

Isparta'da seyir halindeki otomobil ağaca çarptı. Trajik kazada bir kişi hayatını kaybetti.

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Isparta'da Trajik Kaza: Ağaca Çarpan Araçta Öldü

Isparta'nın Gönen ilçesinde, Ramazan Kaya'nın (39) kullandığı 32 HB 088 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Isparta kara yolu Gönen ilçesi mevkisinde ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Elif (37) ve Selim Ege Kaya (5), Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Elif Kaya, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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