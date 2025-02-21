Isparta’da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı
Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ahmet A. Ü. yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.45 sıralarında Isparta - Konya Karayolu üzerindeki Dedeçam Kavşağı’nda meydana geldi. 32 LV 558 plakalı Fiat marka otomobilin direksiyonundaki Ahmet A. Ü., aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Ardından Ahmet A. Ü., ambulansla Şarkikarağaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumuyla ilgili henüz detaylı bilgi verilmedi. Polis kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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