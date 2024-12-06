Isparta'da Baba Vahşeti! Eşine Kızıp Çocuğun Bulunduğu Evi Ateşe Verdi

Isparta'da eşine kızan bir erkek, çocuğunun da bulunduğu evi ateşe verdi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Dehşet saçan erkek ise suçunu itiraf etti.

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Isparta'da Baba Vahşeti! Eşine Kızıp Çocuğun Bulunduğu Evi Ateşe Verdi

Isparta'da bir apartmanın 3'üncü katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D., eşi Hülya A. ile tartışmasının ardından çocuğunun da bulunduğu evi ateşe verdi.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını önledi. Yangında evde ciddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet D.'nin, 8 ayrı suç kaydının bulunduğu ve ifadesinde yangını kasten çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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