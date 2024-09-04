Isparta'da Aile Dehşeti! Kardeşini Öldürdü, Babasını Yaraladı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tartıştığı kardeşini öldürüp, babasını yaralayan zanlı tutuklandı.

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Isparta'da Aile Dehşeti! Kardeşini Öldürdü, Babasını Yaraladı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürüp babasını yaralayan zanlı tutuklandı.

Sücüllü köyünde dün meydana gelen olayda, tartıştığı kardeşi A.Ö'yü (43) av tüfeğiyle öldürüp, babası B.Ö'yü (73) yaralayan zanlı D.Ö'nün (45) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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