Isparta'da 24 Saatte 325 Sürücüye Ceza Kesildi

Isparta'da huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, 24 saat içinde 3 bin 363 kişiye GBT sorgusu yapıldı, aranan 12 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

Isparta'da 24 Saatte 325 Sürücüye Ceza Kesildi

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube ekipleri güvenliği artırmaya yönelik denetimlere aralıksız devam ediyor. Yapılan kontroller sonucunda 24 saat içinde 3 bin 363 kişiye GBT sorgusu yapıldı, aranan 12 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. Denetimde ayrıca bin 768 araç denetlendi ve kurallara uymadığı tespit edilen 325 sürücü idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

Erzincan'da Ramazan Akşamlarına Karagöz ve Hacivat Renk Kattı Erzincan'da Ramazan Akşamlarına Karagöz ve Hacivat Renk Kattı
WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor
İzmir’de Uyuşturucu Operasyonu: 18 Kişi Gözaltında İzmir’de Uyuşturucu Operasyonu: 18 Kişi Gözaltında
Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş: Bir Anda Ortaya Çıkıyor Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü! Faruk Erdem 'En Geç' Diyerek Tarih Verdi: O Kişiler de Emekli İkramiyesi Alabilecek Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü!
DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı
İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu
Borsalar Alt Üst Oldu! Ticaret Savaşı Tırmanıyor: Ek Gümrük Vergisi Tarifeleri Piyasaları Vurdu Borsalar Alt Üst Oldu! Ticaret Savaşı Tırmanıyor
Meteoroloji Uyardı: Pencerelerinizi Açmayın, Toz İçinde Kalacağız Meteoroloji Uyardı: Pencerelerinizi Açmayın, Toz İçinde Kalacağız