Isparta'da 24 Saatte 325 Sürücüye Ceza Kesildi
Isparta'da huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, 24 saat içinde 3 bin 363 kişiye GBT sorgusu yapıldı, aranan 12 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.
Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube ekipleri güvenliği artırmaya yönelik denetimlere aralıksız devam ediyor. Yapılan kontroller sonucunda 24 saat içinde 3 bin 363 kişiye GBT sorgusu yapıldı, aranan 12 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. Denetimde ayrıca bin 768 araç denetlendi ve kurallara uymadığı tespit edilen 325 sürücü idari para cezası kesildi.
Kaynak: İHA