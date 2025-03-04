Isparta'da 24 Saatte 325 Sürücüye Ceza Kesildi

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube ekipleri güvenliği artırmaya yönelik denetimlere aralıksız devam ediyor. Yapılan kontroller sonucunda 24 saat içinde 3 bin 363 kişiye GBT sorgusu yapıldı, aranan 12 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. Denetimde ayrıca bin 768 araç denetlendi ve kurallara uymadığı tespit edilen 325 sürücü idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA