IŞİD’e Sağlık Hizmeti Veren Yabancı Türkiye’de Yakalandı

Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü IŞİD’e sağlık hizmeti verdiği öne sürülen bir kişi Samsun'da jandarmanın operasyonu sonucu gözaltına alındı.

IŞİD’e Sağlık Hizmeti Veren Yabancı Türkiye’de Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda 2012-2015 yılları arasında Suriye Rakka'da terör örgütü IŞİD’e sağlık hizmeti verdiği iddia edilen Suriye uyruklu M.O.'yu (33) Samsun'un Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.O. o tarihlerde Suriye'de hemşire olarak çalıştığını ancak IŞİD ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi.

Savcıya ifade veren M.O. mahkemeye sevk edildi. M.O., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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