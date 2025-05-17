IŞİD Üyesi Yakalandı

Nevşehir’de IŞİD terör örgütü üyesi şahıs, düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

IŞİD Üyesi Yakalandı

Nevşehir’de polis ekipleri IŞİD terör örgütü üyesi yabancı uyruklu Nuriddin El Huseyin’in Nevşehir’de ikamet ettiğini tespit etti. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın kaldığı eve operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda DEAŞ Terör Örgütü üyesi olan Nuriddin El Huseyin yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Nuriddin El Huseyin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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