İş yerini kundakladı, itfaiyenin önünü kesip silah çekti!

Adana’da bir iş yerini kundaklayıp, olay yerine gelen itfaiyenin önünü keserek havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı.

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İş yerini kundakladı, itfaiyenin önünü kesip silah çekti!

Adana’da Güzelevler Mahallesi Sanayi Sitesi’nde torna atölyesi işleten Cenk Ş., akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dükkanının karşısında bulunan ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren iş yerini kundakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek üzere olay yerine geldikleri esnada itfaiye aracının önünü kesen Cenk Ş., iş yerinden aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Yangına müdahale edilmesini geciktiren şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, kullanılamaz hale gelen iş yerinde hasar oluştu.

Gözaltına alınan Cenk Ş.’nin sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA

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