İş makinesi 50 metreden uçtu! Operatör altında kaldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanda yol açma işlemi sırasında iş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçtu. İş makinesi'nin altında kalan operatör yaralandı.

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İş makinesi 50 metreden uçtu! Operatör altında kaldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kuzuyayla ormanlık alanında yol açma işlemi esnasında paletli iş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçarak yan yattı.

Operatör iş makinesinin altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıyı araç altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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