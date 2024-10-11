İnşaatta Çıkan Yangında Dumanlar Gökyüzünü Sardı

Antalya’da yer alan bir inşaattaki strafor köpük yangını sonucu gökyüzü siyah dumanlar tarafından sarıldı.

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İnşaatta Çıkan Yangında Dumanlar Gökyüzünü Sardı

Yangın, 11.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi üzerindeki inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat içerisinde işçilerin çalışmaları esnasında strafor köpükler henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü bir anda tutuştu.

Dumanların kısa sürede yayılarak gökyüzünü sarması üzerine, 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

İnşaatta Çıkan Yangında Dumanlar Gökyüzünü Sardı - Resim : 1

Yangın sonucunda inşaatın bir kısmı tamamen yanarak kül olurken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA-ANKA

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