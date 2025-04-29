İnegöl’de Otomobil Traktörle Çarpıştı: 3 Yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesi İsaören Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Faruk K. (31) idaresindeki 16 ACP 395 plakalı otomobil, yol üzerinde seyir halindeyken, tarladan yola çıkan Muhammet K. (33) yönetimindeki 16 KJV 67 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Mine K. (30), 3 yaşındaki Mira K. ve Fetih T. (40) yaralandı.

Olay yerine hızla ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA