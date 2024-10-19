İkinci Otomobil El Piyasasında Hareketlilik

Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde her cumartesi günleri kurulan ikinci el oto pazarında alıcı ile satıcı buluşuyor. Pazarda 700 bin liraya kadar olan araçlar daha çok rağbet görüyor.

Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi Başkanı İbrahim Kınık, 400 ile 700 bin TL bandındaki otomobillerde bir hareketlilik olduğunu söyledi. Kınık, "Yaklaşık 15-20 gündür bir hareketlilik var. Tabii bu hareket yüksek meblağ arabalarda değil. Orta sınıf arabalarda hareketlilik var. İnsanların gücünün yettiği arabalarda bir şeyler olmaya başladı. İnsanların faizlerin düşmesi yönünde beklentileri vardı. Ancak faizler düşmedi. Vatandaşın da arabaya ihtiyacı var. Bütçesine göre araçları bakmaya başladılar. 400 ile 700 bin TL bandındaki otomobillerde bir hareketlilik var” dedi.

Galerici Orhan Çakıcı, “Şu anda faizler yüksek olduğu için 300-500 bandındaki araçlar iyi satıyor. Onun dışında sıfır araçlarda kampanyalar var. Tüketici genellikle kilometresi düşük araçlara bakıyor. Şu anda biraz hareketlenme var. Yıl sonunda faiz indirimi olursa piyasanın daha hareketleneceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Pazara otomobil almak için gelen Hasan Çam, “Bütçemize göre bir araç arıyoruz. Tabii ki hırpalanmış araçlar daha ucuza ama kimisi ederinden fazla kimisi kusurlarını saklıyor. Dürüst insan bulmak zor. Bazıları çok güzel, her şeyleri söylüyorlar. Bazıları da saklıyor. İnsanlar akıllarındaki fiyata satmaya çalışıyorlar ama arabasının o fiyat edip etmeyeceklerini hiç düşünmüyorlar. İhtiyaçlarına göre arabadan fiyat istiyorlar. Biz aramaya devam edeceğiz. Paramıza göre bir şey denk getirirsek o zaman alacağız” şeklinde konuştu.

Pazarda al-sat işi yapan Bektaş Dağ ise, "Eski araba fiyatları çok yüksek. Fiyatları abarttılar. Bu da piyasayı olumsuz etkiliyor” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA