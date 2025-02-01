İki Mevsimli Köy: Burada Sadece Kış ve Yaz Yaşanıyor

Köy muhtarı Gülağa Turan (42) kışın köydeki hane sayının 4'e kadar düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Kasımın sonuna doğru burada kış başlar, beyaz örtü kaplanır ve mayısa kadar devam eder. Hatta mayıs ortalarında da kar yağdığı görülür. Ancak bu sene kış biraz az. Bu yıl kar en fazla 50 santimetreye kadar yükseldi. Biz 2 metre karlara alışığız. Bu bakımdan mevsim kurak geçiyor diyebiliriz. Bu bizim için iyi değil. Şu an köyümüzde kar var ama biz buna kar demiyoruz çünkü çok az. Bu yaşıma kadar köyde ilk kez bu kadar düşük seviyede kar görüyorum. Geçen sene çok yağmamıştı ama yine 2 metreye yakın kar vardı. Yağış biraz daha fazla kar olsa bizim için iyi olur.

Yaz aylarında 53 hanenin tamamı doluyor. Yazın büyükşehirlerden gelen vatandaşlarımız oluyor. Burada yaklaşık nüfusumuz 450-500 civarına çıkıyor. Kışın yoğun geçtiği zamanlarda yaşamımız biraz kısıtlanıyor. Yol durumu, zirveye olan mesafemiz, biraz sıkıntı oluyor ama biz yine de kar istiyoruz. Karın yağması bizim için iyi. Yazın su sıkıntısı çekmemek için şart. Hanelerimiz dolu olduğunda, zirvede olduğumuz için su problemi oluyor."